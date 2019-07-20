Официально: Верету перешёл в "Рому"
"Рома" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Фиорентины" Жордана Верету.
"Волки" взяли 26-летнего футболиста в годичную аренду за 1 миллион евро. Следующим летом римский клуб выкупит француза за 16 миллионов. Ещё 2 миллиона будут включены в сделку в виде бонусов.
Контракт между "Ромой" и хавбеком, на которого также претендовал "Наполи", рассчитан до лета 2024 года.
Верету выступал за "Фиорентину" с 2017 года, сыграл 75 матчей, забил 15 голов и сделал 6 результативных передач.
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|М
|О
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|38
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|Наполи
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|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
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|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
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|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
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|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
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|17
|Дженоа
|38
|38
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|Эмполи
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