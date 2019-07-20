Официально: Верету перешёл в "Рому"

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Официально: Верету перешёл в "Рому"

"Рома" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Фиорентины" Жордана Верету.

"Волки" взяли 26-летнего футболиста в годичную аренду за 1 миллион евро. Следующим летом римский клуб выкупит француза за 16 миллионов. Ещё 2 миллиона будут включены в сделку в виде бонусов.

Контракт между "Ромой" и хавбеком, на которого также претендовал "Наполи", рассчитан до лета 2024 года.

Верету выступал за "Фиорентину" с 2017 года, сыграл 75 матчей, забил 15 голов и сделал 6 результативных передач.

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