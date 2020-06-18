Официально: Вернер перешёл в "Челси"

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Официально: Вернер перешёл в "Челси"

Лондонский "Челси" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

"Синие" не раскрывают сумму сделки, однако ранее сообщалось, что 24-летний футболист обойдётся им в 59 миллионов евро.

Контракт немца с "Челси" рассчитан на пять сезонов. Он завершит текущий розыгрыш Бундеслиги в составе "быков", после чего пройдёт медобследование и присоединится к новой команде.

Вернер выступал за "РБ Лейпциг" с 2016 года, сыграл 157 матчей, забил 93 гола и сделал 40 ассистов.

Не пропустите: Вернер забил 26 голов в сезоне Бундеслиге. Немцам подобное не удавалось 8 лет. | http://soccernews.ru
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