Официально: Вернер перешёл в "Челси"
Лондонский "Челси" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.
"Синие" не раскрывают сумму сделки, однако ранее сообщалось, что 24-летний футболист обойдётся им в 59 миллионов евро.
Контракт немца с "Челси" рассчитан на пять сезонов. Он завершит текущий розыгрыш Бундеслиги в составе "быков", после чего пройдёт медобследование и присоединится к новой команде.
Вернер выступал за "РБ Лейпциг" с 2016 года, сыграл 157 матчей, забил 93 гола и сделал 40 ассистов.
Не пропустите: Вернер забил 26 голов в сезоне Бундеслиге. Немцам подобное не удавалось 8 лет. | http://soccernews.ru
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