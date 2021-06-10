Официально: Вейналдум - футболист ПСЖ

Фото: инстаграм Вейналдума/Автор неизвестен

Как сообщает пресс-служба ПСЖ, Джорджиньо Вайналдум - футболист парижской команды. Соглашение 30-летнего голландца с французским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

В прошедшем сезоне Вайналдум провел за "Ливерпуль" 35 матчей, на его счету 3 гола. Контракт игрока с мерсисайдцами действовал до конца июня 2021 года, он покинул клуб на правах свободного агента.

Напомним, что футболист сборной Нидерландов выступал за "Ливерпуль" с 2016 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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