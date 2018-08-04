Официально: Видаль покидает "Барселону"

Защитник "Барселоны" Алеиш Видаль покинул расположение команды, которая находится в США, сообщает официальный твиттер "сине-гранатовых".

28-летний футболист отправился в Испанию для завершения своего перехода в "Севилью".

Видаль выступал за "Барселону" с 2015 года, сыграл 51 матч и забил 4 гола.

Не пропустите: Свой первый матч в новом клубе Алейш Видаль может сыграть против "Барселоны". | http://soccernews.ru