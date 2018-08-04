Официально: Видаль покидает "Барселону"

Теги барселонасевильяалейш видаль

Официально: Видаль покидает "Барселону"

Защитник "Барселоны" Алеиш Видаль покинул расположение команды, которая находится в США, сообщает официальный твиттер "сине-гранатовых".

28-летний футболист отправился в Испанию для завершения своего перехода в "Севилью".

Видаль выступал за "Барселону" с 2015 года, сыграл 51 матч и забил 4 гола. 

Не пропустите: Свой первый матч в новом клубе Алейш Видаль может сыграть против "Барселоны". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов