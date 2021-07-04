Официально: Виейра - тренер "Кристал Пэлас"
Француз Патрик Виейра возглавил "Кристал Пэлас".
Как сообщает сайт клуба, с 45-летним специалистом подписан контракт на три года.
Отметим, что на этом посту Виейра сменил Роя Ходжсона. По итогам минувшего сезона "Кристал Пэлас" финишировал в АПЛ на 14-м месте.
Напомним, что последним клубом Виейра была "Ницца", которую он тренировал с 2018 по 2020 год.
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