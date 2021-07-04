Официально: Виейра - тренер "Кристал Пэлас"

Теги кристал пэласпатрик виейра

Официально: Виейра - тренер "Кристал Пэлас"

Француз Патрик Виейра возглавил "Кристал Пэлас".

Как сообщает сайт клуба, с 45-летним специалистом подписан контракт на три года.

Отметим, что на этом посту Виейра сменил Роя Ходжсона. По итогам минувшего сезона "Кристал Пэлас" финишировал в АПЛ на 14-м месте.

Напомним, что последним клубом Виейра была "Ницца", которую он тренировал с 2018 по 2020 год.

Читайте также: Соболев мог оказаться в "Кристал Пэлас". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Украины заработала более чем на 5 миллионов евро больше России на Евро-2020

Сборная Украины заработала более чем на 5 миллионов евро больше России на Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов