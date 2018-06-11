Официально: Виейра - тренер "Ниццы"

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Официально: Виейра - тренер "Ниццы"

Французский специалист Патрик Виейра возглавил "Ниццу".

Детали сделки не сообщаются, однако по полученной ранее информации Виейра заключил с клубом контракт до 2021 года.

Напомним, что ранее "Ниццу" возглавлял Люсьен Фавр, который продолжил карьеру в дортмундской "Боруссии".

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