Официально: Виктор Вальдес возглавил команду из четвёртого дивизиона Испании
"Орта" в твиттере объявила о назначении Виктора Вальдеса на пост главного тренера.
| El nou entrenador de l'@uahorta de la pròxima temporada serà Víctor Valdés.— Unió Atlètica d'Horta (@uahorta) May 28, 2020
Experiències com a entrenador dels Juvenils del @edmoratalaz i del @FCBmasia.
⚽️Esperem que tinguis molts èxits i encerts al capdavant del nostre club#SomhiHorta⚪⚫ #3div5 pic.twitter.com/GX7p8gv9zP
Условия контракта 38-летнего специалиста с клубом из четвёртого испанского дивизиона не разглашаются.
Ранее Вальдес возглавлял только юношескую команду "Барселоны" (U-19) с июля по октябрь 2019 года.
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