Официально: Виктор Вальдес возглавил команду из четвёртого дивизиона Испании

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Официально: Виктор Вальдес возглавил команду из четвёртого дивизиона Испании

"Орта" в твиттере объявила о назначении Виктора Вальдеса на пост главного тренера.

Условия контракта 38-летнего специалиста с клубом из четвёртого испанского дивизиона не разглашаются.

Ранее Вальдес возглавлял только юношескую команду "Барселоны" (U-19) с июля по октябрь 2019 года.

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