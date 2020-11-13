Официально: Вилкова исключили из списка судей РПЛ

В ходе заседания Бюро Исполкома РФС было принято решение исключить Михаила Вилкова из списка судей.

41-летний рефери не сможет работать на матчах российской Премьер-лиги и Кубка страны.

Санкции в отношении арбитра будут действовать по 31 декабря 2020 года включительно.

Вилков ошибся в матче "Краснодар" - "Рубин" (3:1), нарушив протокол VAR - он прибегнул к помощи видеоассистента после того, как возобновил игру, что запрещено. После рефери врал на заседании контрольно-дисциплинарного комитета, чтобы оправдать свои действия.

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