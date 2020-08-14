Официально: Виллиан перешёл в "Арсенал"

Бывший вингер "Челси" Виллиан официально стал игроком "Арсенала".

Бразильский фланговый форвард, будучи свободным агентом, заключил с "канонирами" контракт до лета 2023 года.

За "Арсенал" 32-летний футболист будет выступать под 12-м номером.

Виллиан выступал за "Челси" с 2013 года, сыграл 339 матчей, забил 63 гола и сделал 62 ассиста.

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