Официально: "Вильяреал" уволил Франа Эскрибу

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Официально: "Вильяреал" уволил Франа ЭскрибуИспанский "Вильярреал" разорвал контракты со своим главным тренером Франом Эскрибой и его помощниками, информирует официальный сайт клуба.

Так, в сообщении сказано: "Вильярреал" принял решение разорвать контракт с Франом Эксрибой, работавшим в качестве главного тренера первой команды. Клуб хотел бы поблагодарить также его помощников Хосепа Алькасера ​​и Хосе Маскаросу, находящихся в команде с начала прошлого сезона, за проделанную работу и преданность команде, а также пожелать им удачи в спортивной карьере".

Отметим, что после шести туров в турнирной таблице Ла Лиги "Вильярреал" с 7 очками занимает 14-е место.

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