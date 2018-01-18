Официально: "Вильярреал" продал Бакамбу за 40 миллионов евро

Нападающий "Вильярреала" Седрик Бакамбу стал игроком китайского "Бейджин Гуоан".

По информации Transfermarkt, за форварда китайцы заплатили 40 миллионов евро.

По информации СМИ, в Китае форвард будет зарабатывать около 18 миллионов евро в год.

За "Вильярреал" Бакамбу выступал с 2015 года, на его счету 105 матчей за "подводников" и забил 47 голов. | soccernews.ru