Официально: Винченцо Итальяно - главный тренер "Фиорентины"

Теги фиорентинавинченцо итальяно

Официально: Винченцо Итальяно - главный тренер "Фиорентины"Фото: инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен

Винченцо Итальяно назначен на пост главного тренера "Фиорентины", сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что за эту команду играет российский форвард Александр Кокорин.

Сообщается, что контракт специалиста рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. До этого тренер возглавлял "Специю". Под его руководством команда вышла в Серию А и сумела удержаться в элите, заняв 15-е место по итогам прошлого сезона. 

Также не пропустите: Хавбек "ПСЖ" перейдет в "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стали известны даты проведения "Эль-Класико" между "Реалом" и "Барселоной" в Ла Лиге в сезоне 2021/22

Стали известны даты проведения "Эль-Класико" между "Реалом" и "Барселоной" в Ла Лиге в сезоне 2021/22

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов