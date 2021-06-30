Официально: Винченцо Итальяно - главный тренер "Фиорентины"

Фото: инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен

Винченцо Итальяно назначен на пост главного тренера "Фиорентины", сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что за эту команду играет российский форвард Александр Кокорин.

Сообщается, что контракт специалиста рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. До этого тренер возглавлял "Специю". Под его руководством команда вышла в Серию А и сумела удержаться в элите, заняв 15-е место по итогам прошлого сезона.

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