Официально: Витиньо перешел во "Фламенго" и расплакался на презентации
"Фламенго" объявил о переходе бразильского нападающего Витиньо, сообщает официальный сайт клуба.
Бразильский клуб купил футболиста у ЦСКА за 10 миллионов евро. Презентация форварда состоялась на стадионе "Маракана" и он расплакался во время представления.
Em sua primeira coletiva no @Flamengo, Vitinho deixou claro a emoção de estar realizando o sonho de vestir a camisa rubro-negra! pic.twitter.com/kQGgd0GY72— Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 30 июля 2018 г.
24-летний Витиньо выступал за ЦСКА с 2013 года, провел за клуб 84 матча и забил 19 голов.
Не пропустите: Витиньо обратился к болельщикам ЦСКА. | http://soccernews.ru
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