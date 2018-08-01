Официально: Витиньо перешел во "Фламенго" и расплакался на презентации

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Официально: Витиньо перешел во "Фламенго" и расплакался на презентации

"Фламенго" объявил о переходе бразильского нападающего Витиньо, сообщает официальный сайт клуба.

Бразильский клуб купил футболиста у ЦСКА за 10 миллионов евро. Презентация форварда состоялась на стадионе "Маракана" и он расплакался во время представления.

24-летний Витиньо выступал за ЦСКА с 2013 года, провел за клуб 84 матча и забил 19 голов.

Не пропустите: Витиньо обратился к болельщикам ЦСКА. | http://soccernews.ru

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