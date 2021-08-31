Официально: Влашич перешёл из ЦСКА в "Вест Хэм"

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Официально: Влашич перешёл из ЦСКА в "Вест Хэм"

Фото сайт "Вест Хэма"

Московский ЦСКА и лондонский "Вест Хэм" синхронно объявили о трансфере полузащитника Николы Влашича.

23-летний хорват заключил с "молотобойцами" контракт, рассчитанный на пять сезонов.

Сумма сделки составила 29,1 миллиона евро. Часть этих денег получат бывшие клубы хавбека "Эвертон" и "Хайдук".

Влашич защищал цвета ЦСКА с августа 2018 года, в его активе 108 матчей, 33 гола и 21 ассист.

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