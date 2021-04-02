Официально: власти Перми возродили "Амкар"
Фото твиттер "Амкара"
"Амкар" прошёл регистрацию в качестве некоммерческой организации, сообщает официальный сайт клуба.
Автономная некоммерческая организация футбольный клуб «Амкар» зарегистрирована!https://t.co/HYUL5pW7ki pic.twitter.com/ALoBlGTzkA— ФК "Амкар" (@fc_amkar) April 2, 2021
Ожидается, что возрождённая пермская команда примет участие в следующем розыгрыше ПФЛ.
Президентом клуба стал Валерий Чупраков, который ранее уже занимал эту должность.
"Амкар" выступал в РПЛ с 2004 по 2018 год, после чего прекратил существование из-за финансовых проблем.
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