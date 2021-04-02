Официально: власти Перми возродили "Амкар"

1 Теги амкар

Официально: власти Перми возродили "Амкар"

Фото твиттер "Амкара"

"Амкар" прошёл регистрацию в качестве некоммерческой организации, сообщает официальный сайт клуба.

Ожидается, что возрождённая пермская команда примет участие в следующем розыгрыше ПФЛ.

Президентом клуба стал Валерий Чупраков, который ранее уже занимал эту должность.

"Амкар" выступал в РПЛ с 2004 по 2018 год, после чего прекратил существование из-за финансовых проблем.

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lirapic

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