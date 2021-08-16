Официально: "Вольфсбург" исключён из Кубка Германии

Фото сайт "Вольфсбурга"

В отношении "Вольфсбурга" применены санкции за нарушение регламента Кубка Германии.

В матче против "Пройссена" (3:1) наставник "волков" Марк ван Боммел сделал шесть замен, хотя разрешено было только пять.

В связи с этим было принято решение исключить команду из турнира.

"Вольфсбург" собирается подать апелляцию на свою дисквалификацию.

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