Официально: вратарь "Ренна" Менди стал игроком "Челси"

Лондонский "Челси" на своём официальном сайте объявил о переходе голкипера "Ренна" Эдуара Менди.

"Синие" заплатили за 28-летнего стража ворот 25 миллионов евро и заключили с ним контракт на пять сезонов.

Под каким номером сенегалец будет выступать за "Челси", пока неизвестно.

Менди выступал за "Ренн" с лета 2019 года, сыграл 34 матча и пропустил 32 гола.

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