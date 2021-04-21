Официально: все шесть клубов АПЛ вышли из Суперлиги

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Официально: все шесть клубов АПЛ вышли из СуперлигиФото: Твиттер @TSLcomss 
Все клубы Английской Премьер Лиги, которые стали основателями Суперлиги официально покинули проект. Такая информация размещена на сайтах команд.

"Футбольный клуб "Ливерпуль" может подтвердить, что наше участие в предлагаемых планах по созданию Европейской Суперлиги было прекращено", - говорится в заявлении "мерсисайдцев". 

"В результате того, что в последние дни мы выслушали вас и более широкое футбольное сообщество, мы выходим из предложенной Суперлиги. Мы совершили ошибку и приносим извинения за нее", - сообщает "Арсенал".

"Мы можем подтвердить, что мы официально начали процедуры по выходу из группы, разрабатывающей предложения для Европейской Суперлиги (ESL)", - заявило руководство "Тоттенхэма".

"Мы не будем принимать участия в Суперлиге Европы", – говорится в сообщении "Манчестер Юнайтед".

Напомним, ранее из проекта вышли "Манчестер Сити" и "Челси".

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Официально: "Манчестер Сити" объявил о выходе из Суперлиги

Официально: "Манчестер Сити" объявил о выходе из Суперлиги

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