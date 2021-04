Официально: все шесть клубов АПЛ вышли из Суперлиги

Фото: Твиттер @TSLcomss

Все клубы Английской Премьер Лиги, которые стали основателями Суперлиги официально покинули проект. Такая информация размещена на сайтах команд.

"Футбольный клуб "Ливерпуль" может подтвердить, что наше участие в предлагаемых планах по созданию Европейской Суперлиги было прекращено", - говорится в заявлении "мерсисайдцев".

Liverpool Football Club can confirm that our involvement in proposed plans to form a European Super League has been discontinued. — Liverpool FC (@LFC) April 20, 2021

"В результате того, что в последние дни мы выслушали вас и более широкое футбольное сообщество, мы выходим из предложенной Суперлиги. Мы совершили ошибку и приносим извинения за нее", - сообщает "Арсенал".

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League.



We made a mistake, and we apologise for it. — Arsenal (@Arsenal) April 20, 2021

"Мы можем подтвердить, что мы официально начали процедуры по выходу из группы, разрабатывающей предложения для Европейской Суперлиги (ESL)", - заявило руководство "Тоттенхэма".

We can confirm that we have formally commenced procedures to withdraw from the group developing proposals for a European Super League (ESL).#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 20, 2021

"Мы не будем принимать участия в Суперлиге Европы", – говорится в сообщении "Манчестер Юнайтед".

We will not be participating in the European Super League.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) April 20, 2021

Напомним, ранее из проекта вышли "Манчестер Сити" и "Челси".