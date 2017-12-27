Официально: вторая команда "Зенита" обзавелась новым тренером

Новым главным тренером второй команды питерского "Зенита" стал его бывший игрок Константин Зырянов, информирует официальный сайт клуба.

"Трехкратный чемпион России, один из лучших игроков в новейшей истории российского футбола завершил игровую карьеру и назначен главным тренером второй команды "сине-бело-голубых"... "Зенит" желает Константину Георгиевичу удачи в новом качестве и должности!", - сказано в сообщении "сине-бело-голубых".

Напомним, "Зенит" может приобрести Феррейру Карраско и еще двух игроков "Атлетико". | soccernews.ru