Официально: вторая команда "Зенита" обзавелась новым тренером

Теги зенит санкт-петербургконстантин зырянов

Официально: вторая команда "Зенита" обзавелась новым тренеромНовым главным тренером второй команды питерского "Зенита" стал его бывший игрок Константин Зырянов, информирует официальный сайт клуба.

"Трехкратный чемпион России, один из лучших игроков в новейшей истории российского футбола завершил игровую карьеру и назначен главным тренером второй команды "сине-бело-голубых"... "Зенит" желает Константину Георгиевичу удачи в новом качестве и должности!", - сказано в сообщении "сине-бело-голубых".

Напомним, "Зенит" может приобрести Феррейру Карраско и еще двух игроков "Атлетико". | soccernews.ru

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