Официально: Ян Кухта - футболист "Локомотива"

Фото: инстаграм "Локомотива"\Автор неизвестен

Московский "Локомотив" официально объявил о подписании нападающего пражской "Славии" и сборной Чехии Яна Кухты.

"Железнодорожники" заключили с чехом контракт сроком на четыре с половиной года. Игроку 25 лет.

В "Локомотиве" игрок будет выступать под девятым номером, который освободился после ухода Федора Смолова в московское "Динамо". В ближайшее время Кухта пройдет медицинское обследование для "Локо".

Ранее сообщалось, что за трансфер чеха российский клуб заплатит пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Чехии Кухта сыграл 16 матчей, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.

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