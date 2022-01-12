Официально: Ян Кухта - футболист "Локомотива"
Фото: инстаграм "Локомотива"\Автор неизвестен
Московский "Локомотив" официально объявил о подписании нападающего пражской "Славии" и сборной Чехии Яна Кухты.
"Железнодорожники" заключили с чехом контракт сроком на четыре с половиной года. Игроку 25 лет.
В "Локомотиве" игрок будет выступать под девятым номером, который освободился после ухода Федора Смолова в московское "Динамо". В ближайшее время Кухта пройдет медицинское обследование для "Локо".
Ранее сообщалось, что за трансфер чеха российский клуб заплатит пять миллионов евро.
В нынешнем сезоне чемпионата Чехии Кухта сыграл 16 матчей, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.
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