Официально: Ярмоленко перешел в "Вест Хэм"

Украинский нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко стал игроком "Вест Хэма", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2022 года.

28-летний Ярмоленко выступал за "Боруссию" с 2017 года, провел за клуб 26 матчей и забил 6 голов. Ранее играл за "Десну" и киевское "Динамо". За сборную Украины сыграл 77 матчей и забил 35 мячей. Трехкратный чемпион Украины, двукратный обладатель Кубка Украины, двукратный обладатель Суперкубка Украины. Ориентировочная стоимость игрока составляет 23 миллиона евро.

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