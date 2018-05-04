Официально: Яя Туре покидает "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре ближайшим летом сменит клубную прописку.

"Яя Туре покинет клуб по окончании сезона. В матче с "Брайтоном" мы сосредоточимся на победе ради него. Яя пришёл в "Сити" в самом начале пути клуба. Мы сейчас там, куда добрались благодаря нему. Он был ключевым игроком" - сказал главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

34-летний Яя Туре выступает за "Манчестер Сити" с 2010 года, сыграл 315 матчей, забил 79 голов и сделал 50 результативных передач.

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