Официально: Йерро покинул пост тренера Испании

Наставник сборной Испании Фернандо Йерро освобожден от своих обязанностей.

Как сообщает твиттер сборной, Йерро также не захотел стать спортивным директором национальной команды.

Напомним, что Йерро сменил Хулена Лопетеги на посту тренера Испании за день до ЧМ-2018, на котором испанцы дошли до 1/8 финала, где были выбиты с турнира Россией.

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