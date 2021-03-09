Официально: Йоахим Лёв летом покинет сборную Германии
Пресс-служба сборной Германии анонсировала уход Йоахима Лёва с поста главного тренера команды.
Сообщается, что 61-летний специалист покинет "Бундестим" после Евро-2020.
Лёв возглавляет немецкую сборную с 2006 года и выиграл с ней два турнира - ЧМ-2014 и Кубок Конфедераций-2017.
Кроме того, Германия с действующим наставником становилась бронзовым призёром ЧМ-2010, серебряным призёром Евро-2008, а также бронзовым призёром Евро-2012 и Евро-2016.
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