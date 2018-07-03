Официально: Йоахим Лев принял решение по своему будущему

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев принял решение по своему будущему, информирует Bleacher Report Football.

Так, 58-летний специалист принял решение не разрывать отношения с Немецким футбольным союзом и отработать свой контракт до конца - до лета 2022-го года.

Лев возглавил сборную Германии 12 лет назад. За это время с бундестим он выиграл Чемпионат Мира 2014-го года и Кубок Конфедераций 2017-го года.

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