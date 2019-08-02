Официально: Джордан Ларссон стал игроком "Спартака"

Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Норрчепинга" Джордана Ларссона.

Сумма трансфера пока неизвестна. Ранее сообщалось, что "красно-белые" заплатят за 22-летнего футболиста 4 миллиона евро.

Швед заключил с российским клубом контракт до 2022 года. За "народную команду" он будет выступать под 23-м номером.

Стоит отметить, что Джордан Ларссон является сыном легендарного шведского форварда Хенрика Ларссона.

Игрок является воспитанником "Барселоны", за "Норрчепинг" выступал с января 2018 года, сыграл 46 матчей, забил 13 голов и сделал 2 ассиста.

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