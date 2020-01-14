Официально: Йорди Кройфф - новый тренер сборной Эквадора

Пресс-служба сборной Эквадора объявила о назначении Йорди Кройффа на пост главного тренера национальной команды.

Контракт 45-летнего специалиста рассчитан до 2023 года. Голландец стал преемником Эрнана Дарио Гомеса.

Ранее Йорди Кройфф возглавлял "Маккаби" из Тель-Авива и китайский "Чунцин Лифань".

Отметим, что новоиспечённый тренер эквадорской сборной является сыном легендарного Йохана Кройффа, который умер в марте 2016 года.

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