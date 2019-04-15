Официально: Йоветич получил разрыв крестообразных связок колена
"Монако" подтвердил диагноз черногорского нападающего Стевана Йоветича.
В заявлении, опубликованном на официальном сайте монегасков, говорится, что у футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.
29-летнему форварду потребуется операция, после которой он будет восстанавливаться не менее шести месяцев.
В текущем сезоне Йоветич сыграл за "Монако" 10 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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Официально: Йоветич получил разрыв крестообразных связок колена
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