Официально: Йоветич получил разрыв крестообразных связок колена

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Официально: Йоветич получил разрыв крестообразных связок колена

"Монако" подтвердил диагноз черногорского нападающего Стевана Йоветича.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте монегасков, говорится, что у футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.

29-летнему форварду потребуется операция, после которой он будет восстанавливаться не менее шести месяцев.

В текущем сезоне Йоветич сыграл за "Монако" 10 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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