Официально: Йоветич выбрал в "Монако" 10-й номер, под которым играл Мбаппе

Теги стеван йоветичинтер миланмонакокилиан мбаппепсж

Официально: Йоветич выбрал в "Монако" 10-й номер, под которым играл МбаппеФорвард миланского "Интера" Стеван Йоветич, который уже в ближайшее время должен подписать контракт с "Монако", определился с игровым номером в новом клубе.

Как информирует ActuFoot, 27-летний серб будет выступать за монегасков с десяткой на спине, которая до последнего времени принадлежала Килиану Мбаппе. Таким образом, источник сделал вывод, что уже в ближайшие несколько часов 18-летний нападающий чемпионов Франции таки станет игроком ПСЖ.

Напомним, Жардим анонсировал уход Мбаппе. | soccernews.ru

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