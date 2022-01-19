Официально: Юсуф Языджи - футболист ЦСКА
Фото: инстаграм ЦСКА\Автор неизвестен
Турецкий полузащитник "Лилля" Юсуф Языджи стал футболистом московского ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.
"Сегодня армейский клуб и французский "Лилль" завершили оформление перехода турецкого полузащитника на правах аренды до окончания сезона-2021/22. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.
Языджи уже успешно прошел медосмотр и в ближайшие дни прибудет в расположение красно-синих в Кампоаморе", - сообщается в пресс-релизе армейцев.
В нынешнем сезоне Языджи сыграл в составе "Лилля" 22 матча, в которых забил 1 гол.
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