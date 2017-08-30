Официально: "Ювентус" подписал защитника сборной Германии

Туринский "Ювентус" подписал защитника сборной Германии Бенедикта Хеведеса, информирует официальный сайт клуба.

Гельзенкирхенский "Шальке" согласовал со "старой сеньорой" условия годичной аренды 29-летнего бека за 3,5 миллиона евро. Через год "Юве" сможет выкупить контракт футболиста у "горняков", если он сыграет не менее 25-ти матчей в своем новом клубе.

Напомним, Бонуччи высказался о своем уходе из "Ювентуса". | soccernews.ru