Официально: "Ювентус" подписал защитника сборной Германии

Теги ювентусшалькебенедикт хеведес

Официально: "Ювентус" подписал защитника сборной ГерманииТуринский "Ювентус" подписал защитника сборной Германии Бенедикта Хеведеса, информирует официальный сайт клуба.

Гельзенкирхенский "Шальке" согласовал со "старой сеньорой" условия годичной аренды 29-летнего бека за 3,5 миллиона евро. Через год "Юве" сможет выкупить контракт футболиста у "горняков", если он сыграет не менее 25-ти матчей в своем новом клубе.

Напомним, Бонуччи высказался о своем уходе из "Ювентуса". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 2 6
2 Бавария Мюнхен 2 6
3 Гамбург 2 6
4 Ганновер 96 2 6
5 Боруссия Менхенгладбах 2 4
6 Хоффенхайм 2 4
7 РБ Лейпциг 2 3
8 Шальке 2 3
9 Герта 2 3
10 Штутгарт 2 3
11 Вольфсбург 2 3
12 Аугсбург 2 1
13 Айнтрахт Франкфурт 2 1
14 Байер Леверкузен 2 1
15 Фрайбург 2 1
16 Майнц 05 2 0
17 Кельн 2 0
18 Вердер Бремен 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов