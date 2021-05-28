Официально: "Ювентус" уволил Пирло

Фото сайт "Ювентуса"

Туринский "Ювентус" объявил об уходе Андреа Пирло с поста главного тренера команды.

Клуб поблагодарил 42-летнего специалиста за проделанную работу. Он возглавлял "старую синьору" с августа 2020 года.

Ожидается, что новым наставником "бьянконери" станет Массимилиано Аллегри, уже занимавший эту должность с 2014 по 2019 год.

Пирло в дебютном сезоне выиграл с "Ювентусом" Кубок и Суперкубок Италии. В Серии А команда финишировала на четвёртом месте.

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