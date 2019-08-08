Официально: Заболотный покинул "Зенит"
"Зенит" объявил о том, что форвард команды Антон Заболотный покинул клуб. Об этом сине-бело-голубые написали в своем твиттере.
Ранее сообщалось, петербургский клуб хочет разорвать контракт с игроком. Также в СМИ была информация о том, что футболист подписал двухлетний контракт с "Сочи".
Антон Заболотный покидает «Зенит». Нападающий продолжит карьеру в @pfcsochi.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 8 августа 2019 г.
Заболотный — чемпион России, обладатель двух наград от «G-Drive» за самые красивые голы, один из самых известных футболистов страны.#СпасибоАнтон! pic.twitter.com/NDDRjePeKF
Напомним, форвард перешел в "Зенит" зимой 2018 года из "Тосно" за 1,5 миллионов евро. В минувшем сезоне он участвовал в 30 матчах, отметившись 3 голами и 4 ассистами.
А еще: Семак оценил игровые кондиции Малкома| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
СМИ: Заболотный покинул "Зенит" и перешел в "Сочи"
-
"Ростов" по итогам июля РПЛ стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством клубом
-
Иван Васильевич меняет профессию: 6 футболистов, которые имеют славу киноактеров
-
"Локомотив" ведёт переговоры о трёх трансферах
-
"Интер" близок к подписанию троих топ-футболистов
Лента новостей
-
Манджукич этим летом в "Манчестер Юнайтед" не перейдет
-
2
Президент "Баварии" о травме Сане: "Спросите у англичан. Не хотим никого вводить в заблуждение"
-
"Тамбов" и полузащитник Секу Думбия расторгли трудовые соглашения
-
1
Уткин: "Друзья мои, я не планирую возвращаться к комментаторской деятельности"
-
Экс-защитник "Спартака" Рохо может перейти в "Эвертон"
-
Кэрролл возвращается в "Ньюкасл"
-
Матч "Тамбов" - "Краснодар" перенесен на 18 августа
-
Генеральный директор "Зенита" прокомментировал уход Заболотного из клуба
-
1
Павлюченко заявил, что не рассчитывает на победу "Спартака" в матче с "Туном"
-
Официально: Заболотный покинул "Зенит"
-
СМИ: Заболотный покинул "Зенит" и перешел в "Сочи"
-
"Ростов" по итогам июля РПЛ стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством клубом
-
Жезус отстранен от матчей сборной Бразилии за инцидент в финале Кубка Америки
-
Джеко просит "Рому" отпустить его в "Интер"
-
1
Кроос рассказал, как чуть не перешел в "Манчестер Юнайтед"
-
1
В "Барселоне" уверены, что ПСЖ хочет продать Неймара в "Реал"
-
Иван Васильевич меняет профессию: 6 футболистов, которые имеют славу киноактеров
-
"Локомотив" ведёт переговоры о трёх трансферах
-
"Интер" близок к подписанию троих топ-футболистов
-
"Вулверхэмптон" согласовал переход хавбека "Милана"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|10
|2
|ЦСКА Москва
|4
|9
|3
|Ростов
|4
|8
|4
|Локомотив Москва
|4
|7
|5
|Рубин
|4
|7
|6
|Краснодар
|4
|7
|7
|Урал
|4
|7
|8
|Арсенал Тула
|4
|7
|9
|Ахмат
|4
|6
|10
|Динамо Москва
|4
|5
|11
|Спартак Москва
|4
|5
|12
|Уфа
|4
|4
|13
|Крылья Советов
|4
|3
|14
|Тамбов
|4
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1
|16
|Оренбург
|4
|0