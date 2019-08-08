Официально: Заболотный покинул "Зенит"

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Официально: Заболотный покинул "Зенит"

"Зенит" объявил о том, что форвард команды Антон Заболотный покинул клуб. Об этом сине-бело-голубые написали в своем твиттере.

Ранее сообщалось, петербургский клуб хочет разорвать контракт с игроком. Также в СМИ была информация о том, что футболист подписал двухлетний контракт с "Сочи".


Напомним, форвард перешел в "Зенит" зимой 2018 года из "Тосно" за 1,5 миллионов евро. В минувшем сезоне он участвовал в 30 матчах, отметившись 3 голами и 4 ассистами.

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