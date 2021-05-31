Официально: Заболотный стал игроком ЦСКА

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Официально: Заболотный стал игроком ЦСКА

Фото сайт ЦСКА

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб нападающего Антона Заболотного.

29-летний футболист заключил с армейцами контракт, рассчитанный до июня 2024 года.

Воспитанник ЦСКА вернулся в команду из "Сочи", за который он выступал на протяжении двух последних сезонов. В составе "барсов" форвард забил 15 голов и сделал 11 ассистов в 52 матчах.

За новую команду Заболотный будет играть под 91-м номером.

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