Официально: Заболотный стал игроком ЦСКА
Фото сайт ЦСКА
Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб нападающего Антона Заболотного.
29-летний футболист заключил с армейцами контракт, рассчитанный до июня 2024 года.
Воспитанник ЦСКА вернулся в команду из "Сочи", за который он выступал на протяжении двух последних сезонов. В составе "барсов" форвард забил 15 голов и сделал 11 ассистов в 52 матчах.
За новую команду Заболотный будет играть под 91-м номером.
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