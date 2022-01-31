Официально: Закария - футболист "Ювентуса"

Теги денис закариатрансферыборуссия менхенгладбахювентус

Официально: Закария - футболист "Ювентуса"

Фото: инстаграм "Ювентуса"\Автор неизвестен

Хавбек сборной Швейцарии и "Боруссии" Менхенгладбах Денис Закария стал футболистом туринского "Ювентуса", сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Отмечается, что все документы были подписаны еще вчера, а сегодня полузащитник прошел медицинское обследование.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, этот переход обойдется "Юве" в пять миллионов евро сразу, и еще три миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

Отметим, что контракт Закарии с "Боруссией" истекал в конце нынешнего сезона, в которым он уже сыграл 17 матчей, забив два гола и сделав один ассист.

Также не пропустите: "Эспаньол" отказался продавать де Томаса в "Арсенал". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Хулиан Альварес - футболист "Манчестер Сити"

Официально: Хулиан Альварес - футболист "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов