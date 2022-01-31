Официально: Закария - футболист "Ювентуса"

Фото: инстаграм "Ювентуса"\Автор неизвестен

Хавбек сборной Швейцарии и "Боруссии" Менхенгладбах Денис Закария стал футболистом туринского "Ювентуса", сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Отмечается, что все документы были подписаны еще вчера, а сегодня полузащитник прошел медицинское обследование.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, этот переход обойдется "Юве" в пять миллионов евро сразу, и еще три миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

Отметим, что контракт Закарии с "Боруссией" истекал в конце нынешнего сезона, в которым он уже сыграл 17 матчей, забив два гола и сделав один ассист.

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