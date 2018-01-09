Официально: защитник "Рубина" перешел в "Сток Сити"

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Официально: защитник "Рубина" перешел в "Сток Сити"Английский "Сток Сити" подписал защитника казанского "Рубина" Морица Бауэра, информирует официальный сайт "гончаров".

"Сток Сити" может подтвердить, что клуб завершил подписание защитника сборной Австрии Морица Бауэра. 25-летний правый бек подписал контракт на четыре с половиной года после того, как "Сити" заплатил казанскому "Рубину" не разглашаемую сумму за него. Игрок стал первым подписанием клуба в январское трансферное окно", - сказано в заявлении клуба.

Напомним, Бурлак близок к уходу из "Рубина". | soccernews.ru

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