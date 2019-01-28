Официально: "Зенит" объявил о переходе Ярослава Ракицкого

"Зенит" объявил на официальном сайте о переходе центрального защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого.

Контракт подписан на 3,5 года.

В составе "Шахтера" Ракицкий играет с августа 2009 года. За клуб он провел 326 матчей и забил 14 мячей.

Кроме того, игрок является семикратным чемпионом Украины и шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.



В текущем сезоне он участвовал в 11 матчах, отметился 1 голом и одним ассистом.

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