Официально: "Зенит" объявил о переходе Ярослава Ракицкого

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Официально: "Зенит" объявил о переходе Ярослава Ракицкого

"Зенит" объявил на официальном сайте о переходе центрального защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого.

Контракт подписан на 3,5 года.

В составе "Шахтера" Ракицкий играет с августа 2009 года. За клуб он провел 326 матчей и забил 14 мячей.

Кроме того, игрок является семикратным чемпионом Украины и шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В текущем сезоне он участвовал в 11 матчах, отметился 1 голом и одним ассистом.

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