Официально: "Зенит" подписал Азмуна

"Зенит" объявил о трансфере форварда "Рубина" Сердара Азмуна.

Как сообщает официальный сайт клуба, 24-летний иранец подписал контракт до 2022 года. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

Азмун выступал за "Рубин" с 2013 года. В текущем сезоне на его счету пять забитых мячей и четыре ассиста в 17 играх.

Кроме того, Азмун провел 24 поединка за сборную Ирана в официальных турнирах, в которых забил 15 голов.

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