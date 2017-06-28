Официально: "Зенит" пополнился еще двумя новичками

Официальный сайт питерского "Зенита" сегодня объявил о подписании клубом контрактов с еще двумя футболистами.

Так, игроками "сине-бело-голубых" стали полузащитник Александр Ерохин и форвард Дмитрий Полоз. С обоими футболистами, которые в прошлом сезоне выступали за "Ростов", подписаны контракты сроком на три года. В "Зенит" Ерохин и Полоз перешли на правах свободных агентов.

Напомним, Паредес близок к переходу в "Зенит". | soccernews.ru