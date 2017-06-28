Официально: "Зенит" пополнился еще двумя новичками

Теги александр ерохинзенит санкт-петербургростовдмитрий полоз

Официально: "Зенит" пополнился еще двумя новичкамиОфициальный сайт питерского "Зенита" сегодня объявил о подписании клубом контрактов с еще двумя футболистами.

Так, игроками "сине-бело-голубых" стали полузащитник Александр Ерохин и форвард Дмитрий Полоз. С обоими футболистами, которые в прошлом сезоне выступали за "Ростов", подписаны контракты сроком на три года. В "Зенит" Ерохин и Полоз перешли на правах свободных агентов.

Напомним, Паредес близок к переходу в "Зенит". | soccernews.ru

комментарии
петя

бердыев "великий" тренер первый среди топ 50-51

Ответить
вася

пидорасы и все

Ответить

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

ЦСКА продлил Марио Фернандеса

ЦСКА продлил Марио Фернандеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов