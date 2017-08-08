Официально: "Зенит" пополнился хавбеком "Атлетико"

Полузащитник мадридского "Атлетико" Матиас Краневиттер перешел в питерский "Зенит", информирует официальный сайт "сине-бело-голубых".

Контракт с 24-летним хавбеком, который прошлый сезон на правах аренды провел в "Севилье", клуб из берегов Невы подписал сроком на четыре года. В новой команде аргентинец должен стать заменой в центре поля для Эрнани, который близок к переходу во французский "Сент-Этьен".

Напомним, Быстров оценил чемпионские амбиции "Зенита". | soccernews.ru