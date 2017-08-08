Официально: "Зенит" пополнился хавбеком "Атлетико"

Теги зенит санкт-петербургатлетико мадридматиас краневиттер

Официально: "Зенит" пополнился хавбеком "Атлетико"Полузащитник мадридского "АтлетикоМатиас Краневиттер перешел в питерский "Зенит", информирует официальный сайт "сине-бело-голубых".

Контракт с 24-летним хавбеком, который прошлый сезон на правах аренды провел в "Севилье", клуб из берегов Невы подписал сроком на четыре года. В новой команде аргентинец должен стать заменой в центре поля для Эрнани, который близок к переходу во французский "Сент-Этьен".

Напомним, Быстров оценил чемпионские амбиции "Зенита". | soccernews.ru

комментарии
man_14

заебали суки тратить народные деньги!!!!!!!!!!!!!зенит позор россии!!!!!!!!

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2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
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5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
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14 Лас Пальмас 38 39
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