Официально: "Зенит" приобрел Дриусси

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Официально: "Зенит" приобрел ДриуссиПитерский "Зенит" приобрел форварда аргентинского "Ривер Плейт" Себастьяна Дриусси, информирует официальный сайт "сине-бело-голубых".

"Зенит" приветствует Себастьяна Дриусси в Петербурге, желает дальнейшего прогресса и успехов в составе "сине-бело-голубых", - сказано в сообщении российского клуба.

Контракт с питерцами 21-летний нападающий подписал сроком на четыре года.

Напомним, агент Павона назвал "Зенит" ненормальным клубом. | soccernews.ru

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