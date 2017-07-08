Официально: "Зенит" приобрел Дриусси

Питерский "Зенит" приобрел форварда аргентинского "Ривер Плейт" Себастьяна Дриусси, информирует официальный сайт "сине-бело-голубых".

"Зенит" приветствует Себастьяна Дриусси в Петербурге, желает дальнейшего прогресса и успехов в составе "сине-бело-голубых", - сказано в сообщении российского клуба.

Контракт с питерцами 21-летний нападающий подписал сроком на четыре года.

Напомним, агент Павона назвал "Зенит" ненормальным клубом. | soccernews.ru