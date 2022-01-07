Официально: "Зенит" разорвал контракт с Мамманой
Фото сайт "Зенита" / Евгений Васильев
Питерский "Зенит" на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба центрального защитника Эммануэля Мамманы.
Стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества, вследствие чего аргентинец получил статус свободного агента.
Ранее сообщалось, что 25-летний футболист выкупил свой контракт у "сине-бело-голубых", чтобы побыстрее вернуться в "Ривер Плейт".
Маммана выступал за "Зенит" с июля 2017 года, сыграл 41 матч и сделал 1 ассист. Последние 1,5 сезона он провёл в аренде в "Сочи".
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