Официально: Жардим вернулся в "Монако"

Португалец Леонарду Жардим снова возглавил "Монако".

Как сообщает официальный сайт клуба, со специалистом было подписано соглашение до лета 2021 года. Отметим, что Жардим вернулся в клуб спустя три месяца после увольнения.

Напомним, что на этом посту Жардим сменил Тьерри Анри.

Отмечается, что в завтрашней игре против "Дижона" руководить командой еще будет Франк Пасси.

После 21 тура "Монако" занимает 19-е место в чемпионате.

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