Официально: Жезуш вернулся в "Бенфику"

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Официально: Жезуш вернулся в "Бенфику"

"Бенфика" на своём официальном сайте объявила о возвращении Жорже Жезуша на пост главного тренера.

65-летний специалист уже возглавлял "орлов" с 2009 по 2015 год и выиграл с командой 9 трофеев.

Жезуш накануне покинул "Фламенго" и практически сразу же заключил контракт с лиссабонским клубом.

У руля "Бенфики" португалец сменил уволенного в конце июня Бруну Лаже.

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