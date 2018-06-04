Официально: Жиго - игрок "Спартака"

Защитник "Гента" Самюэль Жиго стал игроком "Спартака".

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист заключил с "красно-белыми" четырехлетнее соглашение.

Жиго обошелся "Спартаку" ориентировочно в 8 миллионов евро.

За "Гент" 24-летний Жиго выступал с 2016 года. За это время он провел 64 матча и забил два гола.

Читайте также: "Спартак" ведёт переговоры по трансферу игрока сборной России. | http://soccernews.ru