Официально: Жоау Мариу - новый игрок "Бенфики"

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Официально: Жоау Мариу - новый игрок "Бенфики"

Фото сайт "Бенфики"

"Бенфика" на своём официальном сайте объявила о переходе бывшего игрока "Локомотива" Жоау Мариу.

28-летний футболист перешёл в лиссабонский клуб из миланского "Интера" на правах свободного агента.

Детали контракта полузащитника с "орлами" пока неизвестны. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

Напомним, что Мариу выступал за "Локо" на правах аренды в сезоне 2019/20.

Не пропустите: "Спортинг" потребует от "Интера" 30 миллионов за переход Жоау Мариу в клуб из Португалии. | http://soccernews.ru
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