Официально: Жоау Мариу - новый игрок "Бенфики"
Фото сайт "Бенфики"
"Бенфика" на своём официальном сайте объявила о переходе бывшего игрока "Локомотива" Жоау Мариу.
28-летний футболист перешёл в лиссабонский клуб из миланского "Интера" на правах свободного агента.
Детали контракта полузащитника с "орлами" пока неизвестны. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.
Напомним, что Мариу выступал за "Локо" на правах аренды в сезоне 2019/20.
Не пропустите: "Спортинг" потребует от "Интера" 30 миллионов за переход Жоау Мариу в клуб из Португалии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
СМИ: Саутгейт удивил футболистов сборной Англии решением по назначению пенальтистов в финале Евро-2020
-
Игроки "Барселоны" недовольны руководством клуба: названа причина
-
УЕФА предложили провести матч Италия - Аргентина
-
Ещё два клуба АПЛ готовы поспорить за Гризманна
-
"Реал" переманил капитана молодёжки "Барселоны"
Лента новостей
-
Официально: Жоау Мариу - новый игрок "Бенфики"
-
Стали известны подробности финансового кризиса в "Нижнем Новгороде"
-
Перес жёстко раскритиковал Касильяса и Рауля: слив аудиозаписи
-
"Марсель" представил новую гостевую форму
-
СМИ: Саутгейт удивил футболистов сборной Англии решением по назначению пенальтистов в финале Евро-2020
-
РПЛ объявила о переносе четырёх матчей
-
Игроки "Барселоны" недовольны руководством клуба: названа причина
-
"Ливерпуль" и "Боруссия" борются за голландского форварда
-
УЕФА предложили провести матч Италия - Аргентина
-
"Валенсия" сообщила о возвращении Черышева
-
Доннарумма объяснил, почему не праздновал завершение серии пенальти в финале Евро-2020
-
Ещё два клуба АПЛ готовы поспорить за Гризманна
-
"Реал" переманил капитана молодёжки "Барселоны"
-
"Интер" договорился с Бельерином
-
СМИ узнали, когда ПСЖ планирует объявить о переходе Доннаруммы
-
Пике прокомментировал победу Италии в серии пенальти финала Евро-2020
-
Лунин близок к уходу из "Реала"
-
Главные новости дня: 12 июля
-
Агент Паломино не исключает переезда игрока в РПЛ
-
Фати пропустит предсезонку "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14