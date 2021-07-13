Официально: Жоау Мариу - новый игрок "Бенфики"

Фото сайт "Бенфики"

"Бенфика" на своём официальном сайте объявила о переходе бывшего игрока "Локомотива" Жоау Мариу.

28-летний футболист перешёл в лиссабонский клуб из миланского "Интера" на правах свободного агента.

Детали контракта полузащитника с "орлами" пока неизвестны. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

Напомним, что Мариу выступал за "Локо" на правах аренды в сезоне 2019/20.

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