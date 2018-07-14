Официально: Жоржиньо - игрок "Челси"

1 Теги челсижоржиньо

Официально: Жоржиньо - игрок "Челси"

Хавбек "Наполи" Жоржиньо стал игроком "Челси".

Как сообщает официальный сайт клуба, бразилец заключил с "аристократами" соглашение до 2023 года.

Трансфер Жоржиньо обошелся "Челси" в 57 миллионов евро плюс 8 миллионов "Наполи" получит в качестве бонусов.

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Комментарии
Прохожий

Он разве бразилец? Он же итальянец бразильского происхождения.

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