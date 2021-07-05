Официально: Жослен Гурвеннек - главный тренер "Лилля"
Фото: инстаграм "Лилля"/Автор неизвестен
Жослен Гурвеннек официально стал новым главным тренером "Лилля", сообщает пресс-служба "догов". Он пришел на смену Кристофу Гальтье, который привел клуб к чемпионству в прошлом сезоне.
Ранее тренер работал с такими клубами как: "Ла Рош", "Генгам" и "Бордо". С "Генгамом" он в сезоне-2013/14 выиграл Кубок Франции.
Кристоф Гальтье в свою очередь стал главным тренером "Ниццы".
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