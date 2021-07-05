Официально: Жослен Гурвеннек - главный тренер "Лилля"

Теги лилль

Официально: Жослен Гурвеннек - главный тренер "Лилля"Фото: инстаграм "Лилля"/Автор неизвестен

Жослен Гурвеннек официально стал новым главным тренером "Лилля", сообщает пресс-служба "догов". Он пришел на смену Кристофу Гальтье, который привел клуб к чемпионству в прошлом сезоне.

Ранее тренер работал с такими клубами как: "Ла Рош", "Генгам" и "Бордо". С "Генгамом" он в сезоне-2013/14 выиграл Кубок Франции.

Кристоф Гальтье в свою очередь стал главным тренером "Ниццы".

Также не пропустите: Кейн прокомментировал назначение Нуну на пост главного тренера "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Назначена дата медосмотра Рамоса для "ПСЖ"

Назначена дата медосмотра Рамоса для "ПСЖ"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов