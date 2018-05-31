Официально: Зидан покидает "Реал"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан решил оставить занимаемый пост.

О своем решении 45-летний специалист объявил сегодня на специально созванной пресс-конференции, на которой также присутствует президент королевского клуба Флорентино Перес.

"Реал" Зидан возглавил 4-го января 2016-го года. За два года работы со "сливочными" он выиграл девять трофеев - 3 кубка чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании, 2 Суперкубка УЕФА и 2 клубных Чемпионата Мира.

Напомним, "Реал" повесил ценники на Бэйла, Бензема, Наваса и Иско. | soccernews.ru