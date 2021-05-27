Официально: Зидан покинул пост главного тренера "Реала"

Фото твиттер "Реала"

Мадридский "Реал" объявил об уходе наставника команды Зинедина Зидана.

Пресс-служба королевского клуба отметила, что француз сам принял решение покинуть пост главного тренера.

Зидана поблагодарили за его профессионализм и преданность делу, подчеркнув, что "Реал" всегда будет для него домом.

48-летний специалист возглавлял "сливочных" с января 2016 по май 2018, а также с марта 2019 по май 2021 года. С командой он выиграл 11 трофеев - по 2 раза побеждал в Ла Лиге, Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и Клубном Чемпионате Мира, а также 3 раза в Лиге Чемпионов.

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